تفاصيل اختبارات الموسم الثانى من "كابيتانو مصر" بالمنيا (فيديو)

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تفاصيل اختبارات الموسم الثاني من كابيتانو مصر بمحافظة المنيا.

مشروع كابيتانو مصر شهد إقبالًا كبيرًا

وقال هشام حنفي، نجم منتخب مصر السابق، إن مشروع كابيتانو مصر في محافظة المنيا شهد إقبالًا كبيرًا من الراغبين في خوض الاختبارات التي شهدت تواجدًا مكثفًا منذ الساعة السابعة صباحًا، إذ تقف طوابير بطول الملعب للالتحاق بالاختبارات.

وأشاد “حنفي”، بالتنظيم الرائع لمشروع كابيتانو مصر، مؤكدًا أن الموسم الأول من المشروع حقق طفرة كبيرة، خاصة مع حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي منافسات الموسم الأول، بخلاف الاهتمام اللا محدود من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة.

تغطية كبيرة لمشروع كابيتانو مصر في المنيا

فيما قال أشرف يوسف، لاعب منتخب مصر سابقا، إن هناك تغطية كبيرة لمشروع كابيتانو مصر في المنيا، وأتمنى نجاحه وخروج عدد كبير من اللاعبين، كما أن المشروع سيخرج لاعبين كثيرين ويحتاج الصبر لنجاحه وإخراج عدة محترفين وتكرار تجربة محمد صلاح في أوروبا.