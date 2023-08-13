متابعة مستمرة لمشروعات "حياة كريمة" بأبوالمطامير ووادى النطرون

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تُولى اهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، حيث يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 8868 مشروعا فى شتى القطاعات بـ6 مراكز بالمرحلة الأولى "دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون " بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابعا، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه يتم المتابعة المستمرة للأعمال الجارية ضمن المبادرة بمركزى أبو المطامير ووادى النطرون ومنها بمركز أبو المطامير:- مجمع الخدمات الحكومية بكوم الفرج ووحدة طب الأسرة و مجمع الخدمات الحكومية بقرية أبو العطا وسويقة قرية أبو بكر الصديق ومحطة الصرف الصحى بقرية الشجاعة و مركز صحة الأسرة بالغيته ومحطة رفع الصرف الصحى ومكتبة الطفل بقرية أبو العطا، وبمركز وادى النطرون وحدة طب الأسرة ومركز شباب قرية الجعار.

يأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستمراراً لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجاً، لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين.