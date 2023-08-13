الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس العراقى يؤكد أهمية العلاقات القائمة بين بغداد والاتحاد الأوروبى

عبد اللطيف رشيد
عبد اللطيف رشيد

قالت الرئاسة العراقية في بيان لها، اليوم الأحد، إن عبد اللطيف رشيد، استقبل اليوم، في قصر بغداد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيليه فاريولا بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأكد رشيد، خلال اللقاء، حسب البيان أهمية العلاقات القائمة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وتطويرها في العديد من المجالات المهمة بما فيها قضايا الحريات وحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب والفساد، لافتاً إلى ضرورة العمل على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشاد بدور السفير فيليه فاريولا خلال فترة عمله، في تطوير أواصر العلاقات الثنائية، متمنيا له النجاح والموفقية في مهام عمله المقبلة.

من جانبه، قدم السفير فيليه فاريولا شكره وتقديره للرئيس العراقي، كما أعرب عن سعادته خلال فترة عمله في العراق، مؤكدا أهمية توطيد العلاقات مع العراق ودعم أمنه واستقراره. 

رئيس العراقي جمال رشيد العراق الاتحاد الأوروبي العلاقات

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