الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تجار الهيروين".. جنايات كفر الشيخ تصدر أحكام سجن مشددة بحق 4 أشخاص

قضاء
قضاء

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، حضوريًا بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار في الهيروين بالسجن المشدد 6 أعوام، وتغريم كل منهم 300 ألف جنيه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر، والسلاح الأبيض المضبوطين بحوزتهم، وذلك في أحداث القضية رقم 4929 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1441 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.
وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال كلًا من "رضا,ش.م.م"، 43 عامًا، عامل عادي، و"إسلام.ع.ع.ش"، 24 عامًا، عاطل، و"محمد.ع.ع.م"، 37 عامًا، عاطل، ويقيمون بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ بأنهم في يوم 29 أبريل 2023 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ حازوا وأحرزوا جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهمان الأول والثالث سلاحًا أبيض مطواه دون أن يكون لحيازته أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حضوريًا بمعاقبة فكهاني بالسجن المشدد 10 أعوام، وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الهيروين، وقضت المحكمة بمصادرة المخدر، وسلاح ناري مضبوط بحوزة المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 2518 لسنة 2023 جنح قسم ثان شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1691 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "محمود.ع.ح.س"، 28 عامًا، فكهاني، ويقيم بمنطقة الحكر دائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه في يوم 12 مايو 2023 بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ بأنه أحرز جوهر الهيروين المخدر، بقصد الاتجار.
 

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