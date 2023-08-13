الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات والغرامة لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، عاملا بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين. 

كما عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة استعمال القوة مع ضباط الشرطة وإحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بدائرة مركز جهينة.

البداية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كما تم ضبط سلاح بحوزته  وذخائر. 

كما اتهمت النيابة العامة المتهم باستعمال القوة مع رجال الشرطة ومنعهم من أداء عملهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات ومقاومة السلطات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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