الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يجرى جولة بميناء الحمراء البترولى (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة بميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط قام خلالها بافتتاح ووضع حجر أساس عدد من مشروعات التطوير والتوسعات الجارية بالميناء والتي تنفذها شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) المٌشَغِلة للميناء في إطار استراتيجية تطوير وتعظيم البنية التحتية بقطاع البترول.

 وزير البترول يجري جولة بميناء الحمراء البترولي

وأكد المهندس طارق الملا، خلال الجولة ومتابعة المشروعات الجديدة، أن البنية التحتية لقطاع البترول بمنطقة العلمين الجديدة ممثلة في ميناء الحمراء البترولي تعد فرصة ومزايا مهمة يعمل القطاع على تعظيمها واستغلالها على النحو الأمثل وزيادة المردود المتحقق منها يدعمه في ذلك الموقع الجغرافي والكفاءات البشرية، وأضاف الملا أن هناك  رؤية وخططًا عملية منفذة من قطاع البترول لاستثمار الإمكانيات الكبيرة وتطوير اللوجستيات والبنية التحتية البترولية بمنطقة الميناء  وتوسعاته  بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمراني والتنموي المستمر بمنطقة العلمين والمنطقة الغربية من مصر.

حضر الجولة الجيولوجي علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة، ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس أيمن عبدالبديع والمهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول للمشروعات والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفى، رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز، رئيس شركة إنبى والمهندس عمرو عبدربه، رئيس شركة جاس كول.

البترول والثروة المعدنية المهندس حسانين محمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بترول الصحراء الغربية المنتجات البترولية المهندس وليد لطفي شركة بترول الصحراء الغربية مدينة العلمين الجديدة

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