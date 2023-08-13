خبيرة اقتصادية: الدولة تهدف إلى إتاحة الفرص الاستثمارية لتوطين المنتج المحلى (فيديو)

قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تبذل مجهودًا في الطرح الإيجابي لإقامة مشروعات صناعية لتسهيل الاستثمار الصناعي، لافتة إلى أننا نشهد الطرح الثاني في أقل من 8 أشهر وفي محافظات ومدن مختلفة سواء مدينة السادات أو العاشر من رمضان و6 أكتوبر ونجع حمادي ومحافظة المنيا.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم طرح 152 نشاطًا صناعيًا على الخريطة الاستثمارية الإلكترونية حتى يجد المستثمر جميع المعلومات التي يحتاج إليها للاستثمار في الدولة المصرية، وتسهيلًا على المستثمرين تم إلغاء العديد من الإجراءات مثل الضمان المالي والعديد من البيانات.

وأوضحت، أن الدولة تهدف إلى إتاحة الفرص الاستثمارية وشهادة الاستثمار الصناعي لتوطين المنتج المحلي وعمل دراسات ميدانية لتوفير بيانات عن المنتجات التي يتم استيرادها للعمل عليه وإتاحته داخل الدولة المصرية.