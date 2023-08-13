وزير التنمية المحلية يتابع فعاليات اليوم الثاني لمعرض الحرف التراثية بالجيزة (صور)

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، والذي تنظمه محافظة الجيزة، ومجلس الأعمال اليمني بالقاهرة بالتعاون مع منصة "أيادي مصر" والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام بدءًا من 12 إلى 14 أغسطس الجاري.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن المعرض يتيح لأبناء الجاليات المقيمين بمصر وزوَّاره من جميع أنحاء دول العالم، الفرصة لاستكشاف أفخم المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي يتميز بها أبناء المحافظات المصرية وخاصة منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القرى بمحافظة الجيزة.

ومن المتوقع أن يشهد فعاليات هذا المعرض مشاركة واسعة من العارضين وسط إقبال كبير من الجمهور، والذي استهدف توسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليًا.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يشارك بالمعرض اليوم 64 عارضًا من 6 محافظات هي: (الجيزة - الوادي الجديد - أسوان - الفيوم البحيرة - المنوفية)، بالإضافة إلى العارضين من دولة اليمن ووزارة الزراعة، والأجنحة الخاصة بسفارات (الصين - الهند - المكسيك - بيرو - المغرب - فلسطين - السودان وسوريا) لعرض منتجاتهم وتراثهم الحرفي والثقافي.

وأشار إلى حرص الوزارة الدائم على دعم جهود تسويق المنتجات اليدوية والتراثية للمحافظات وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم بما يسهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع، لدعم صغار المنتجين والمصممين من السيدات والفتيات والشباب في جميع القرى والمدن المصرية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تعمل في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة "أيادي مصر" والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة.

وذلك في إطار تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشروعات والمبادرات التي يتم تدشينها ومنها منصة "أيادي مصر" الإلكترونية.

ووجَّه "آمنة"، بضم كل العارضين والحرفيين المشاركين بالمعرض لمنصة "أيادي مصر" الإلكترونية، وتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة لبيع وتسويق منتجاتهم اليدوية والتراثية بكل سهولة ويسر، وبناءً على ذلك تم ملئ استمارات التسجيل على المنصة اليوم لجميع الحرفيين الغير مسجلين على المنصة.

وتم توفير فريق تصوير محترف من مشروع "أيادي مصر" لتصوير منتجات الحرفيين الموجودين بالمعرض، حيث تم تصوير حوالي ٨٧ منتجًا ليتم رفعها على المنصة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التسويقية للمنصة لزيادة نسبة المبيعات أون لاين.

كما وجَّه اللواء هشام آمنة، بضرورة التوسع في فتح أسواق خارجية للحرفيين تساعدهم على المشاركة في معارض داخلية ودولية وذلك من خلال التعاون المشترك بيننا وبين الدول الشقيقة مثل: السودان، الصين، الهند، المكسيك، وغيرها من الدول التي شاركتنا في هذا الصرح العظيم حتى يتم تبادل الدعوات للمشاركة في المعارض الخارجية.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة تكثيف المعارض المحلية وزيادة عدد المنتجات والمشاركين في منصة "أيادي مصر" على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع الدول المختلفة بما يسهم في زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين والعارضين، بالإضافة إلى تسهيل اشتراك جميع العارضين وصغار المنتجين في المعارض التي تنظمها مختلف الوزارات والجهات بالدولة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن منصة "أيادي مصر" التي أطلقتها الوزارة في احتفالية يوم المرأة المصرية خلال عام 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة (إي أسواق مصر) تهدف لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية والتراثية على تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر عبر منصة إلكترونية وتوفير سوق للمنتجات التراثية المصرية قادر على منافسة المنتجات التراثية العالمية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية حققت المبادرة العديد من الإنجازات والمكاسب فيما يتعلق بترويج المنتجات المصرية وتدريب العاملين والمنتجين على تسويق منتجاتهم وتنظيم ورش عمل.

وتم عقد 18 ورشة عمل فنية لمشروع "أيادي مصر" بـ 18 محافظة؛ لتعريف الحرفيين بالمحافظات بالمنصة وتصوير منتجاتهم ورفعها علي المنصة، كما زاد عدد المنتجين والحرفيين على منصة "أيادي مصر" خلال الـ10 أشهر الماضية بأكثر من 1200 حرفي ليصل الإجمالي إلى 1450 حرفيًا، كما زاد عدد المنتجات لأكثر من 6300 منتج متنوع.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى الإنجازات التي حققتها وحدة "أيادي مصر" بمحافظة الجيزة، حيث نظمت العديد من الأنشطة والمعارض والتي من أبرزها المعرض المصري اليمني الأول للمنتجات الحرفية والتراثية لمنصة "أيادي مصر" الذي عقد في 16 مارس 2023، ومعرض الحرفيين "أيادي مصر" في 27 نوفمبر 2022، بالإضافة إلى إقامة العديد من المعارض بعدد كبير من النوادي وبالتنسيق بين الجهات المختلفة.