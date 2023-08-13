الخارجية الفلسطينية تعرب عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الحرائق

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة الحرائق الضخمة التي تجتاح هاواي، والتي ذهب ضحيتها حتى الآن العشرات وتم تدمير آلاف المنازل وتشريد السكان.

وتقدمت الخارجية الفلسطينية بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، معربة عن ثقتها بقدرة الولايات المتحدة على مواجهة هذه الكارثة والتغلب عليها.

وفي وقت سابق، أعلن مسئولون أمريكيون، صباح اليوم ، ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية، إلى 93 شخصا.

وقال المسئولون إن فرق البحث - التي تستعين بكلاب مدربة على البحث عن الجثث - قد تعثر على المزيد من ضحايا الحرائق التي أتت على ألف مبنى وشردت الآلاف، وهو ما يتطلب على الأرجح سنوات عديدة ومليارات الدولارات لإعادة البناء.

وقال حاكم هاواي جوش جرين لشبكة "سي.إن.إن"، "لقد وجهت بإجراء مراجعة شاملة هذا الصباح كي نعرف على وجه التحديد ما الذي حدث ومتى حدث"، في إشارة إلى صفارات الإنذار.

وأضاف الحاكم يوم الخميس، في تصريحات للصحفيين، إنها اسوأ كارثة طبيعية في تاريخ ولاية هاواي، ويقول العلماء إن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان باستخدامه للوقود الأحفوري، يزيد من تكرار مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.