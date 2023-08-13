"نقل النواب": توطين صناعة النقل سيوفر فرص عمل للشباب

قالت النائبة رحاب موسى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة النقل بالشراكة مع القطاع الخاص، تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة.

وأضافت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن توطين الصناعة سيعمل على توفير فرص عمل للشباب علاوة على التحول التدريجي للطاقة النظيفة للمشروعات الخضراء.

وأكدت عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن توطين صناعة النقل سيسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير داخل المنطقتين العربية والإفريقية إضافة إلى جعل مصر واحدة من أهم الدول على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المؤهلة لتصدير هذه المنتجات لمختلف دول العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن توطين صناعة النقل تهدف إلى تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.

وأشارت عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن تطوير الدولة المصرية لشبكة الطرق الجديدة ساهمت في تسهيل حركة وتنقل المواطنين، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، إضافة إلى تخفيف الزحام والتكدس المروري.