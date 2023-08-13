الأكثر فتكًا منذ قرن.. حرائق هاواي تدمر المعالم التاريخية وتشرد الآلاف

ارتفع عدد القتلى من حرائق الغابات في ماوي بولاية هاواي الأمريكية، إلى 93 شخصا على الأقل حيث تعمل السلطات على تحديد هوية الضحايا وتفتيش المجتمعات المحترقة في غرب ماوي، ويُعدّ الحريق الآن أكثر حرائق الغابات فتكًا بالولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام، وفقًا لبحث من الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق.

مأساة غير مسبوقة

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن الولاية الأمريكية، اجتاحتها الرياح من إعصار دورا على بعد مئات الأميال من الشاطئ، قضت حرائق الغابات سريعة الحركة على أحياء بأكملها، وأحرقت المعالم التاريخية على الأرض وشردت الآلاف، ومع استمرار عمليات البحث في الأنقاض المحترقة، يحذر المسؤولون من أنهم لا يعرفون بالضبط عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين في المناطق المحترقة.

ووصفت اللفتنانت حاكم ولاية هاواي سيلفيا لوك، حرائق الغابات المشتعلة في جزيرة ماوي بأنها "غير مسبوقة".

وفي الوقت نفسه، فإن رجال الإطفاء الذين يواصلون محاربة النيران - عمليا دون توقف في بعض الحالات - حققوا بعض التقدم في احتواء الحرائق، حيث قال براد فينتورا، رئيس إدارة الإطفاء في مقاطعة ماوي، إنه من بين أكبر ثلاث حرائق غابات تكافحها أطقم العمل، ولم تتزايد النيران القاتلة في لاهاينا التي تضررت بشدة، لكنها لا تزال غير خاضعة للسيطرة الكاملة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أنه مع استمرار جهود مكافحة الحرائق تقوم الدولة بمسح الدمار الهائل في المجتمعات المحبوبة التي كانت تنبض بالحياة، حيث دمرت الحرائق حوالي 2200 مبنى دمرت أو تضررت بسبب الحرائق في غرب ماوي، حوالي 86% منها سكنية.

بينما قالت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية في وقت سابق، إنه من السابق لأوانه تخصيص مبلغ تقريبي بالدولار للضرر الذي لحق بماوي، وقدر المحافظ أن "الخسائر تقترب من 6 مليارات دولار".

وأوضحت أنه تم نشر أكثر من اثنتي عشرة وكالة فيدرالية في هاواي للمساعدة في جهود التعافي، بما في ذلك الحرس الوطني وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، حيث يتم الآن تحويل المواقع والمعالم السياحية المحلية المخصصة للمحتفلين في الصيف إلى منارات إغاثة.

وتستخدم مؤسسة Pacific Whale Foundation، التي عادةً ما تدير جولات بيئية عبر ماوي، سفينتها بدلاً من ذلك لنقل الإمدادات مثل البطاريات والمصابيح الكهربائية والمياه والطعام والحفاضات إلى الأشخاص المحتاجين.