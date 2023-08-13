معرض ملابس مجاني لدعم 400 أسرة ضمن الأكثر احتياجًا في الشرقية

شاركت جمعية "الأورمان" ومديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقرية أكوه مركز ديرب نجم؛ وذلك لدعم (400) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى: أكوه، وكفر الباشا، وفرغان، وكراديس، وشنبارة، منقلا بمركز ديرب نجم.

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددًا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدًا أن المستفيد من هذا هم الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار شعبان، إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية، تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

ويأتي تنظيم معارض الملابس الجديدة استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.