الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 2 في معركة بالأسلحة البيضاء بالفيوم

اسعاف
اسعاف

أصيب 2 في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة عزبة مأمون بحي الصوفي في الفيوم بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة عزبة مأمون بحي الصوفي بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان المشاجرة وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مشاجرة عائلتين محافظة الفيوم خلافات الجيرة مستشفي الفيوم الجامعي النيابة شرطة النجدة

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