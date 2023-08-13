غدا.. أديس أبابا تستضيف اجتماعا للقوى السودانية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري

تستضيف العاصمة الإثيوبية “ أديس أبابا ” غدا، اجتماع القوى السياسية المدنية السودانية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري لبحث سبل وقف الحرب بالسودان.

ووفقا لما نقلته روسيا اليوم، فقد قال القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي طه عثمان: أنهم يحتاجون لعملية سياسية تضم كل القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة للوصول لحل يضمن بناء جيش مهني وقومي بقيادة موحدة.

وكالات أممية تحذر من أزمة إنسانية فى السودان

هذا وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أزمة إنسانية في السودان حيث يحتاج ما لا يقل عن 24 مليون شخص (أكثر من نصف السكان) إلى المساعدات، وأن الغالبية يواجهون الجوع الشديد منهم 6 ملايين على شفا المجاعة، فيما يحتاج نحو 14 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية وأن 3 ملايين طفل سوداني دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.

وقال ممثلو منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية "أوتشا"، إن نحو 4 ملايين شخص نزحوا من منازلهم بحثًا عن الأمان إلى دول الجوار، مشيرين إلى أن الأمم المتحدة و93 شريكًا في المجال الإنساني يقدمون المساعدات أينما أمكنهم ذلك.

وقال تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لـ"يونيسف" للعمل الإنساني والإمدادات، إن الأطفال في السودان يقتلون ويصابون ويختطفون، بالإضافة إلى تجنيدهم من جانب الجماعات المسلحة، وإنهم وقعوا ضحية للعنف العرقي، في الوقت الذي تتعرض فيه المدارس والمستشفيات للتدمير والنهب، منوهًا بأن 70 ألف طفل تعرضوا لخطر سوء التغذية الحاد والوفيات، فضلًا عن خطر تفشي الأمراض بسبب عدم حصول نحو 1.7 مليون طفل على التطعيمات الضرورية.

وأضاف أن في ولاية النيل الأبيض هناك إصابات بالإسهال المائي الحاد والحصبة وسوء التغذية، ويجب احتواء ذلك تمامًا لأنه بخلاف ذلك ستكون العواقب وخيمة.