إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري الأوسط بالغردقة

أصيب 3 مواطنين، اليوم، فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الدائرى الأوسط بالغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البداية بتلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري الاوسط أمام الغابه الشجرية.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين باصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.