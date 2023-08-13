الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السلطة الفلسطينية تبدأ إصلاح شبكات الكهرباء المتضررة فى مخيم عين الحلوة

إصلاح شبكات الكهرباء
إصلاح شبكات الكهرباء المتضررة في مخيم عين الحلوة

أنهت دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وسفارة فلسطين في لبنان، اليوم الأحد، إصلاح شبكات الكهرباء التي تضررت في مخيم عين الحلوة، جراء الأحداث التي شهدها المخيم، مطلع شهر أغسطس الجاري.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبوهولي، إن أعمال صيانة شبكات الكهرباء وإصلاحها شملت منطقتي "البركسات"، و"بستان القدس" اللتين كانتا مسرحًا للاشتباكات التي شهدها المخيم، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك تعليمات من الرئيس محمود عباس بإعادة الحياة إلى المناطق التي تعرضت للضرر في المخيم، مؤكدًا أنه تم تسخير الإمكانات والكوادر كافة لتلبية احتياجاتها، وإعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الدامية التي شهدتها.

وأضاف، أنه بعد عودة النازحين إلى مخيم عين الحلوة، باشرت دائرة شئون اللاجئين ولجنتها الشعبية بمخيم عين الحلوة بالتنسيق مع السفير أشرف دبور، وفصائل منظمة التحرير، من خلال أمين سرها فتحي أبوالعرادات حصرًا أوليًا للأضرار التي لحقت بالمخيم خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، إذ كانت الأولوية إعادة إصلاح شبكة الكهرباء في المنطقتين اللتين كانتا مدمرتين بشكل كامل، وعانى سكانهما من فقدان الكهرباء لمدة تزيد على أسبوعين. وأوضح أن التنسيق جارٍ مع الأطراف المعنية، وخاصة "الأونروا"، والمؤسسات الأهلية لحصر الأضرار التي لحقت بالبيوت والبنية التحتية للمخيم، لإعادة إصلاحها في أسرع وقت ممكن. 

لبنان فلسطين إصلاح شبكات الكهرباء مخيم عين الحلوة المخيم شبكات الكهرباء

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