الحرارة تسجل 50 درجة فى 13 محافظة بالعراق

أعلن العراق، اليوم الأحد، عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة، وتوقع أن تتخطى 13 محافظة 50 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأحوال الجوية العراقية في بيان، إن طقس البلاد ليوم الإثنين سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم في عموم البلاد"، مبينا أن"درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والبصرة وواسط وكركوك 50 وكربلاء والنجف وميسان الناصرية والمثنى 51.

وأضاف البيان، أن طقس يوم الثلاثاء والأربعاء سيكون صحوا في عموم البلاد ولا تغير في درجات الحرارة.