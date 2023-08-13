الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مصنعين بدون ترخيص في الغربية

ضبط مصنع
ضبط مصنع

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الغربية أسفرت جهودها في مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية" تم ضبط مصنع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 5 أطنان مواد خام تستخدم في تصنيع الأعلاف بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

وفي مجال حماية البيئة "المواد الغذائية" تم ضبط (مصنع – مخزنين) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (1 طن مواد خام دقيق – 12550 كرتونة "سناكس" متنوعة – 151632 عبوة مياه معدنية) بدون بيانات، ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وفي مجال حماية البيئة "مكامير الفحم" تم ضبط (5 مكامير فحم) لوجود مخالفات بيئية تتمثل في (مزاولة النشاط  بدون ترخيص - الحرق المكشوف مما يضر بالصحة العامة - انبعاث أدخنة كثيفة).

في مجال حماية البيئة "التفتيش البيئي" تم ضبط 5 ورش لوجود مخالفات بيئية تتمثل في (مزاولة النشاط بدون ترخيص - عدم وجود سجل بيئى - التخلص الغير أمن من المخلفات - عدم وجود الموافقة البيئية)، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 10 قضايا متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة البيئة والمسطحات الأعلاف الحيوانية المواد الغذائية

الأكثر قراءة

الصحة: لم يثبت وجود حالات مصابة بمتحور أوميكرون الجديد EG5 فى مصر

قبل تنسيقها.. تعرف على مصروفات جميع الجامعات الأهلية

من عائلة واحدة.. وفاة 5 مواطنين فى حادث سير بطريق المنصورة- بنها

قطار العياط يدهس شابًا أثناء عبوره القضبان

ضبط مصنعين بدون ترخيص في الغربية

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ازدواجية معايير المجتمع

علي سعدة

جولة مع الحكيم

د. منى حلمى

يتهمونها ويخافونها

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى