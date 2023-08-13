تفاصيل تعديل المخطط التفصيلي لمشروع استخدامات الأراضي حول طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

نشرت الوقائع الرئسمية قرار محافظة الجيزة قرار رقم 947 لسنة 2023 والخاص بتيعدل المخطط التفصيلى لمشروع استخدامات الأراضى حول طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى الصادر وفقًا للقرار الجمهورى رقم 316 لسنة ٢٠٠١ والمعتمد بتاريخ 19/10/2011 وذلك ليكون بدءًا من الطريق الدائرى حتى الكيلو ٢٨ طريق مصر / إسكندرية الصحراوى وحدود المناطق التابعة للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وفقًا للوحتي (ألوان - أبيض وأسود ) المعتمدتين بتاريخ 26/6/2023 وفقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بهما .

ونص قرار محافظة الجيزة قرار رقم 947 لسنة 2023 محافظ الجيزة بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى المخطط التفصيلى لمشروع استخدامات الأراضى حول طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى من ميدان الرماية حتى الكيلو ٢٨ والصادر وفقاً للقرار الجمهورى رقم 316 لسنة ٢٠٠١ والمعتمد بتاريخ 19/10/2011 ؛ وعلى كتاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن تعديل المخطط التفصيلى سالف الذكر ؛ وعلى اللوحتين الصادرتين بتعديل المخطط التفصيلى المشار إليه والمعتمدتين بتاريخ 26/6/2023 ؛

قــــــــرر: مادة 1- يعدل المخطط التفصيلى لمشروع استخدامات الأراضى حول طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى الصادر وفقًا للقرار الجمهورى رقم 316 لسنة ٢٠٠١ والمعتمد بتاريخ 19/10/2011 وذلك ليكون بدءًا من الطريق الدائرى حتى الكيلو ٢٨ طريق مصر / إسكندرية الصحراوى وحدود المناطق التابعة للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وفقًا للوحتين (ألوان - أبيض وأسود ) المعتمدتين بتاريخ 26/6/2023 وفقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بهما .

مادة ٢- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . صدر فى 26/7/2023 محافظ الجيزة لواء / أحمد راشد