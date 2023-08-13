الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

مصر

رضا حجازى: الوزارة تسعى إلى إعداد خطط قابلة للتطبيق بمنظومة التعليم

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تسعى إلى إعداد خطط قابلة للتطبيق بمنظومة التعليم، موضحًا أن استراتيجية تطوير التعليم يتم الإعداد لها منذ عامين من قيادات الوزارة والمتخصصين، حيث إنه كانت هناك لقاءات ومناقشات كبيرة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة تشارك اليوم فى إعداد الأولويات، وخطة الوزارة 2024- 2029، أى خطة خمسية لتحقق تطلعات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت الاستثمار فى بناء الشخصية المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت منذ عامين فى إعداد الاستراتيجية بمشاركة الجهات المعنية ببناء الإنسان، وتم إعداد تحليل دقيق لكل ما هو متوقع من حيث التمويل والزيادة السكانية، واستعراض أفضل الممارسات ومشاركة نخبة كبيرة من الخبراء بعدة مجالات، منها التعاون الدولى والثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن وكلاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شاركوا فى إعداد الاستراتيجية وأيضًا مجالس الأمناء والآباء ومؤسسة اليونيسف والطلاب، كما تم وضع مقترحات حلول لمشكلات التعليم، كما تمت مراعاة رؤية مصر 2030، عند وضع استراتيجية التعليم، إضافة إلى أجندة إفريقيا 2063، إذ إن خطة تطوير التعليم 2024- 2029، أخذت فى الاعتبار كل الأمور الخاصة بخطة الدولة المصرية، وتسعى هذه الخطة، أى خطة التعليم، إلى تطوير التعليم نحو إصلاح شامل وخطة استراتيجية توضح طريق الإصلاح.

وتابع الوزير: تم الأخذ فى الاعتبار أولياء الأمور عند وضع استراتيجية تطوير التعليم، موضحًا أن المتعلم هو محور التعليم والتطوير، والكل يركز عليه وتحقيق الرؤية لتحقيق الاتاحة والتعلم والاستدامة المستمرة، مؤكدًا أن محاور الاستراتيجية تقوم على جودة التعلم والتدريس وحوكمة النظام وإدارته والوصول والمشاركة والإنصاف والشمول لجميع الطلاب والتحول الرقمى.

وزير التربية والتعليم عليم الفنى منظومة التعليم تطوير التعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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