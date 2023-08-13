محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد للعيون لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بأقسام مستشفى الرمد بحي شرق ، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعيادات المختلفة والتى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وتأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ..رافقه خلال التفقد الدكتور محمد عرفة مدير مستشفى الرمد والدكتورة رشا وجيه والدكتورة كريستين تاوضروس نائبا مدير المستشفى.

وشملت جولة محافظ أسيوط، تفقد بعض عيادات الاستقبال بمستشفى الرمد للعيون والتقى بعض المرضى والمواطنين المترددين على العيادات والتى تشهد اقبالا كبيراً من المواطنين واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

- متابعة سير العمل بأقسام العمليات والاستماع لطلبات المواطنين

كما تابع سير العمل بمختلف الأقسام واستمع الى بعض طلبات المواطنين موجهاً بسرعة الاستجابة لها واطمئن على انتظام العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى، ثم اطمئن على سير العمل بأقسام العمليات الصغرى والوسطى والكبرى والتى تستقبل المرضى من مختلف قرى ومراكز المحافظة وتقدم خدماتها للجميع وبخاصة العلاج على نفقة الدولة وأطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لها.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى يجرى تنفيذها ببعض أقسام المستشفى، مشددا على سرعة نهو الأعمال وفقا للخطة الزمنية مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الأعمال.

ووجه محافظ أسيوط خلال لقائه مدير مستشفى الرمد، ونائبتيه بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بأقسام المستشفى وأعمال التطوير التى تتم بها ولقاء المترددين عليها والمرضى بصفة مستمرة، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة، وحسن استقبال ومعاملة المرضى، واستغلال الإمكانات المتاحة من اجهزة طبية حديثة وإمكانات طبية، وبشرية.

ولفت "سعد" إلى متابعته المستمرة والمفاجئة لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى، وانتظام العمل بها مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي، معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات الرمد بالمحافظة وتزويدها بأحدث الاجهزة الطبية لتلبية احتياجات المرضى فى كافة التخصصات وامراض العيون لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار .

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة