الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقط عليه جزء من حائط.. إصابة طفل بنزيف فى المخ بسوهاج

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى طفلًا مصابًا بنزيف في المخ وجرح بالرأس بسبب سقوط جزء من حائط بمنزله بناحية قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

البداية بتلقي الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بحدوث انهيار جزئى بأحد الحوائط بمنزل بناحية قرية روافع القصير بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ووجود مصاب، تم نقله للمستشفى، تصادف تواجده بمكان انهيار الحائط.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة، عقب الانتقال والفحص، حدوث انهيار جزء بسيط بحائط بأحد المنازل بناحي قرية روافع القصير بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ونتجت عن واقعة الانهيار الجزئى إصابة الطفل بنزيف بالمخ وجرح بالرأس، وتم نقله إلى استقبال المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم، حيث تبين حدوث إصابة الطفل أثناء تواجده بمكان الواقعة.

وجرى إخطار الجهات المعنية التي قامت بإجراء شئونها في الواقعة، وتولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة، وتم تشكيل لجنة من هندسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لإعداد التقرير اللازم حول أسباب الانهيار.

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