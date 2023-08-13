الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحف العالم تسلط الضوء على رونالدو بعد قيادة النصر للتتويج بالبطولة العربية

رونالدو
رونالدو

سلطت صحف العالم صباح اليوم الأحد، الضوء على البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد قيادته نادي النصر السعودي للتتويج بالبطولة العربية.

رونالدو سجل هدفين في فوز النصر بنتيجة 2-1 على غريمه الهلال في نهائي البطولة العربية، ليتمكن من تحقيق أول بطولة له مع النادي السعودي.

وخرج رونالدو قبل نهاية اللقاء متأثرًا بإصابته بعدما لعب 115 دقيقة قتالية رائعة، وتمكن في النهاية من حصد اللقب.

البداية كانت مع الصحف السعودية التي سلطت الضوء على فوز النصر حيث عنونت صحيفة «الرياضية»: «نصر الذهب.. زعيم العرب».

وأضافت في تقريرها، أن النصر لقن الهلال درسًا في القوة والشجاعة رغم النقص والطرد، وخطف الكأس بهدفي الأسطورة رونالدو.

وسارت صحيفة «عكاظ» على نفس المنوال وعنونت : «فارس العرب.. نصر من ذهب»، حيث أشارت إلى أن البطولة هي الأولى للنصر عربيًا والأولى لرونالدو مع النصر والتاسعة للأندية السعودية.

كما تغنت صحيفة «ريكور» البرتغالية برونالدو وعنونت «رونالدو الساحر» يحقق لقبا من جديد.

أما صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية فعنونت «رونالدو العظيم، يحقق بطولة العرب مع النصر».

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كريستيانو رونالدو يقدم النصر للنصر على الهلال في نهائي كأس الأندية العربية الأبطال بعد تسجيله هدفين خلال اللقاء.

توتو سبورت
ريكورد
عكاظ
الرياضية
كريستيانو رونالدو رونالدو النصر البطولة العربية الهلال

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