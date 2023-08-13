الانتهاء من تنفيذ وصلات مياه شرب للأسر الأكثر احتياجًا بقرى المنوفية

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن استكمال إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مركزى أشمون وتلا، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية ووفقًا لبروتوكول التعاون بين الشركة وتلك الجمعيات وضمن الدور المجتمعى للشركة.

وأجرى فريق إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة دراسة لكل حالة على حدة من خلال المعاينة على الطبيعة فى وجود ممثل الجمعية، للتأكد من أحقية الحالات فى الحصول على الدعم الذى توفره الشركة.

وأكد تقديم الشركة كل التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كل المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ وصلات مياه شرب للأسر الأكثر احتياجًا بقري أبوعوالي، كفرالفرعونية، عزبة المعاشات، محلة سبك، عزبة التفتيش، سمادون، طليا، عزبة الكوم الأحمر، عزبة سيدي إبراهيم بمركز أشمون وقرى كفر ميت أبوالكوم، زرقان بمركز تلا وقرية الراهب بشبين الكوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.