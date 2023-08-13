الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من تنفيذ وصلات مياه شرب للأسر الأكثر احتياجًا بقرى المنوفية

وصلات للأسر الأولى
وصلات للأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن استكمال إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مركزى أشمون وتلا، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية ووفقًا لبروتوكول التعاون بين الشركة وتلك الجمعيات وضمن الدور المجتمعى للشركة.

وأجرى فريق إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة دراسة لكل حالة على حدة من خلال المعاينة على الطبيعة فى وجود ممثل الجمعية، للتأكد من أحقية الحالات فى الحصول على الدعم الذى توفره الشركة.

وأكد تقديم الشركة كل التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كل المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ وصلات مياه شرب للأسر الأكثر احتياجًا بقري أبوعوالي، كفرالفرعونية، عزبة المعاشات، محلة سبك، عزبة التفتيش، سمادون، طليا، عزبة الكوم الأحمر، عزبة سيدي إبراهيم بمركز أشمون وقرى كفر ميت أبوالكوم، زرقان بمركز تلا وقرية الراهب بشبين الكوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

أسر الأولى بالرعاية اجراءات أهلية اكثر احتياجا الانتهاء من تنفيذ الاولى بالرعاية الجمعيات الأهلية

الأكثر قراءة

اليوم.. نظر استئناف أحمد رجب على قرار حبسه شهرًا لسب والدة شيماء جمال

من جنسيات مختلفة.. 34 ألف سائح يصلون البحر الأحمر اليوم

بدء تركيب الكمرات الحديدية بكوبرى مشاة الملكية البحرية بملوى فى المنيا

حبس مسن وشاب بتهمة قتل شخص وإصابة اثنين فى إطلاق نيران بسوهاج

جامعة مصر للمعلوماتية تنظم يومًا مفتوحًا لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الثلاثاء

اليوم.. محاكمة مشرف مالي اختلس رسوم التحاق الطلاب بالمدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم