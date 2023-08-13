نائب محافظ مطروح تتفقد سير العمل بالمركز الطبى بسيدى عبدالرحمن

تفقدت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، سير العمل المركز الطبي بسيدي عبدالرحمن، ومتابعة وتواجد الأطقم الطبية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضحت نائب المحافظ، لـ"الدستور"، أنها تفقدت الاستقبال وعيادة الأسنان والصيدلية والتأكد من توافر الأدوية بكل أنواعها، بالإضافة إلى متابعة العمل في وحدة طب الأسرة والتأكد من تنفيذ التثقيف الصحي للمترددين على المركز.

وشددت نائب محافظ مطروح على حسن التعامل مع المرضى وتقديم كل الخدمات الصحية لهم، مؤكدة أن المركز يعمل على مدار 24 ساعة ويستقبل جميع الحالات.

وأشارت إلى أنها تفقدت أجهزة التعقيم وفصل عينات الدم والتأكد من أنها تعمل بكفاءة، لضمان حصول المواطنين على خدمة طبية لائقة، فضلًا عن تفقد سكن التمريض للوقوف على الاحتياجات اللازمة وتوفيرها.

يأتي ذلك في إطار الجولات للمرور على كل الوحدات الصحية بالقري والنجوع والمدن، لمتابعة أداء الفرق الطبية والتقييم المستمر لهم، وتذليل كل العقبات وتقديم الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين.