"صرف إسكندرية" تنتهى من تنفيذ محطة طاقة شمسية بـ"معالجة المعمورة"

أعلن المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن الانتهاء من أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية بمحطة معالجة المعمورة بقدرة 100كيلو/ وات، ومتوقع أن يصل إنتاجها السنوي إلي 140 ميجا وات سنويًا بمعدل خفض في الانبعاثات الكربونية يقدر بـ140 طنًا سنويًا وخفض وقودي 70 ألف لتر سنويًا.

وقال "نافع" إن الشركة بدأت في الاعتماد على الطاقة الشمسية منذ عام 2019 بموقع 9 ن بإنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة المستخدمة لتشغيل المحطة والتي تعمل بنظام "on grid system" بقدره 360 كيلو/وات، وتعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية بالإسكندرية، وتوفر للموقع الطاقة اللازمة للتشغيل ويبلغ متوسط الطاقة المنتجة منها حوالي 600 ميجا وات سنويًا، وذلك عن طريق تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية باستخدام الألواح الفوتوفولتية.

وأشار إلى أن أحد تأثيرات التغيرات المناخية، هو الاحتباس الحرارى، والذى يعنى زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية نتيجة إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية، والتى ينتج عنها غاز ثانى اكسيد الكربون وهو غاز ملوث للبيئة، حيث يتم إنتاج حوالى 4200 طن من الغازات الضارة لكل ميجا وات/ سنويًا مستخدم من الطاقة التقليدية، ويسبب تلوثًا للبيئة و يزيد من الاحتباس الحرارى، لذا فإن توجه الشركة القابضة للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية إلى زيرو، ويساعد على حل مشكلة الاحتباس الحرارى الذى يؤثر على المناخ العالمى بشكل سيئ.

وأكد الاهتمام بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية بمحطات الشركة المختلقة في إطار خطة الشركة القابضة لدعم التكنولوجيات الجديدة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، ومواجهة تأثير التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطة طموحة لاستغلال الأصول والعمل على ترشيد الطاقة والاكتفاء الذاتى لتوفير النفقات الخاصة بالكهرباء.

محطة الطاقة الشمسية

محطة الطاقة الشمسية