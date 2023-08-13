المصرى يكشف حقيقة المفاوضات مع بن شرقى ويوضح تطورات صفقة باهر المحمدى

كشف الحسيني أبوقمر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن آخر التطورات بشأن انتقال باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي، إلى صفوف الفريق.

وقال نائب رئيس المصري في تصريحات تليفزيونية: "سنعلن عن الصفقة عندما يتم الانتهاء من التعاقد مع باهر المحمدي، اللاعب بالفعل هدف لنا في المصري وهناك تعاون كبير بيننا وبين الإسماعيلي".

وأضاف: "لم نتفاوض مع أشرف بن شرقي ولم نتحدث بشأن التعاقد معه، لدينا أكثر من لاعب في مركزه مثل محمد الشامي وسمير فكري ونمتلك لاعبين جيدين وهو يحصل على راتب مليوني دولار وهذا مبلغ كبير بالنسبة لنا".