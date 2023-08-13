حازم عطية يكشف لـ"الشاهد": كيف واجه الفكر الإخوانى بالفيوم بعد أحداث 14 أغسطس؟

كشف الدكتور حازم عطية، محافظ الفيوم الأسبق، كيفية مواجهته الفكر الإخواني بمحافظة الفيوم، بعد أحداث 14 أغسطس 2013، مؤكدًا أنه فكر في مدخل للشباب لأنهم كانوا في سن 20 و23 عامًا، وكانوا لا يعرفون شيئًا عن فلسفة الجماعة ولكن تم استقطابهم.

وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قرر مواجهة الفكر الإخواني بالثقافة والآثار وإقامة المهرجانات، مشيرا إلى أنه بحكم عمله في الآثار يعلم أن الفيوم من المحافظات الثرية جدًا والقريبة من القاهرة ولها دورها في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

كيف سلطت الأضواء على قصر قارون؟

وتابع، أنه كان يعرف أن هناك قصر قارون وتتعامد عليه الشمس يوم 17 ديسمبر، ولم يكن هناك تسليط إعلامي على ذلك، فقرر إحياء الفكرة وتسليط الأضواء عليها ولهذا تمت إعادة تأهيل المنطقة والاحتفال بتعامد الشمس صباح يوم 17 ديسمبر، واتصل بسفراء الدول المصدرة للسياحة لمصر وتمت دعوتهم للاحتفالية، مشيرًا إلى أنه تم عمل مسرح أمام المعبد وتجهيز إنارة له وكان شكله رائعًا خاصة أنه مكان كان مهجورًا.