السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عصام الروبى: من حق الله على عباده أن يعبدوه (فيديو)

الدكتور عصام الروبي
الدكتور عصام الروبي

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الله تعالى من حقه على عباده أن يعبدوه، مشيرًا إلى أن الله هو الذي بيّن لعباده معالم الطريق والحلال والحرام، وحذرهم من الشيطان، مستشهدًا بقوله تعالى: (يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك).

وأضاف الروبي، اليوم السيت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ الإنسان يجب عليه أن يكون على علم بأن له ربّ خالق وسميع قريب ومجيب، وعزيزًا حكيمًا، لافتًا إلى أن هذا الرب دعا الإنسان إلى عبادته وطاعته، فهو ولي أمره وولي أنعمه، مستشهدًا بقوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) وقوله أيضًا (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا).

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس ايات بينات الحلال والحرام وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئ ا

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