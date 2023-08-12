برلمانية: استبعاد أصحاب الوزن الزائد من مسابقة المعلمين غير دستورى

قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إنها تقدمت بسؤال لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قرار استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل من مسابقة الـ30 ألف معلم، لأنه الأداة البرلمانية الوحيدة المتاحة لها أثناء الإجازة البرلمانية.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن المسابقة أعلن عنها من يوليو 2022، واستمرت حتى يوليو 2023، لسد عجز المعلمين، وكانت لها شروط، ثم فجأة بعد اجتياز كل الاختبارات، يظهر قرار جديد بخوض اختبارات أخرى رياضية وصحية.

وأردفت: "كان يقول من البداية أصحاب الوزن الزائد لا يتقدمون للمسابقة، لكن ليه تعطيه أمل، ويجتاز الاختبارات ثم يستبعد، كما أنه ما مشكلة المدرس الذي لديه كفاءة وقدرة، لكن وزنه زائد بعض الشىء، مستاءة جدًا من هذا القرار، وهو غير دستوري وغير قانوني".

وتابعت: "الدستور المصري ينص على المساواة بين المواطنين، وكان ممكن تقول من البداية لا بد من اجتياز الاختبارات الرياضية فلا يقدم تلقائيًا، أو الحوامل لا يقدمن، لا أستوعب إن وزارة التربية والتعليم التي تعلم أجيال الحقوق والواجبات إنها تيجي على حقوق المواطنين بهذا الشكل، لازم نفهم من المعنيين، وليس منطقيًا ألا يرد الوزير على السؤال بوجه السرعة".

واستطردت: "ما الذي يعيب المرأة الحامل؟ وزراء في دول أوروبية نراهم على شاشات التليفزيون يعملون أثناء الحمل، سيدة في إحدى الهيئات الكبرى رأيناها وهي ترضع الطفل في البرلمان، ذلك القرار يسبب غضبًا نفسيًا لدى المواطن المصري".