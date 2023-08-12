لم يراعي حرمة بيوت الله.. دجال الخليفة يبعد العفاريت عن سيدة بأحد المساجد

بيوت الله لها حرمتها ويجب احترام قدسيتها، وهي مخصصة للعبادة فقط، إلا أن دجال اخترق تلك الحرمة واستغل أحد المساجد للقيام بأعمال السحر والشعوذة وعلاج أحد السيدات من المس والعفاريت مدعيا قيامه برقية شرعية لها.

ضاقت الدنيا في وجه دجال يريد أن يمارس أعمال السحر والشعوذة في أحد الأماكن ولكنه لم يجد المكان المناسب، فتوجه إلى أحد المساجد في منطقة الخليفة، ليقوم بعلاج سيدة من المس الشيطاني مستخدمًا البخور والكلمات الخزعبلية مقابل مبلغ مالي.

الدجال كان يعتقد أنه لن يكشف أحد أمره وبالفعل دخل المسجد وبحوزته أدوات الشعوذة وبصحبته تلك السيدة وبدأ يتلو عليها كلماته عليها بدعوى أن يعالجها.

بعض المصلين استغربوا المشهد الذي يحدث داخل المسجد وأنه أمر غير مألوف وغير مقبول من الأساس فقاموا بتصوير فيديو له بدون أن يشعر.

بعد أن تم تصوير الفيديو ورفعه أحد المصلون على مواقع التواصل الاجتماعي على “فيسبوك”، والذي انتشر بسرعة رهيبة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار استياء كل من شاهده.

أجهزة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية رصدت على الفور هذا الفيديو والذي تبين من الفحص أنه داخل أحد المساجد بمنطقة الخليفة في القاهرة.

تم إخطار أجهزة الأمن بالقاهرة، التي شكلت فريق بحث عالي المستوى ونجحت جهوده في التوصل لصاحب الفيديو وتبين أنه دجال، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطه.

بمواجهة المتهم أقر بقراءة الرقية الشرعية على إحدى السيدات بناء على طلبها دون مقابل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.