السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لم يراعي حرمة بيوت الله.. دجال الخليفة يبعد العفاريت عن سيدة بأحد المساجد

دجال
دجال

بيوت الله لها حرمتها ويجب احترام قدسيتها، وهي مخصصة للعبادة فقط، إلا أن دجال اخترق تلك الحرمة واستغل أحد المساجد للقيام بأعمال السحر والشعوذة وعلاج أحد السيدات من المس والعفاريت مدعيا قيامه برقية شرعية لها.

ضاقت الدنيا في وجه دجال يريد أن يمارس أعمال السحر والشعوذة في أحد الأماكن ولكنه لم يجد المكان المناسب، فتوجه إلى أحد المساجد في منطقة الخليفة، ليقوم بعلاج سيدة من المس الشيطاني مستخدمًا البخور والكلمات الخزعبلية مقابل مبلغ مالي.

الدجال كان يعتقد أنه لن يكشف أحد أمره وبالفعل دخل المسجد وبحوزته أدوات الشعوذة وبصحبته تلك السيدة وبدأ يتلو عليها كلماته عليها بدعوى أن يعالجها.

بعض المصلين استغربوا المشهد الذي يحدث داخل المسجد وأنه أمر غير مألوف وغير مقبول من الأساس فقاموا بتصوير فيديو له بدون أن يشعر.

بعد أن تم تصوير الفيديو ورفعه أحد المصلون على مواقع التواصل الاجتماعي على “فيسبوك”، والذي انتشر بسرعة رهيبة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي مما أثار استياء كل من شاهده.

أجهزة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية رصدت على الفور هذا الفيديو والذي تبين من الفحص أنه داخل أحد المساجد بمنطقة الخليفة في القاهرة.

تم إخطار أجهزة الأمن بالقاهرة، التي شكلت فريق بحث عالي المستوى ونجحت جهوده في التوصل لصاحب الفيديو وتبين أنه دجال، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطه.

بمواجهة المتهم أقر بقراءة الرقية الشرعية على إحدى السيدات بناء على طلبها دون مقابل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.

الرقية الشرعية التواصل الاجتماعي المساجد بيوت الله أعمال السحر والشعوذة أعمال السحر دجال الخليفة

الأكثر قراءة

بعد شائعات هروبه.. الباز يعرض صورة مراد موافى فى الساحل الشمالى

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

المعاينات تكشف السبب الرئيسى وراء نشوب حريق السيدة زينب

كريستيانو رونالدو يتعرض لإصابة قوية في نهائي البطولة العربية

أسباب براءة لا عب كرة قدم من سرقة عقد زواج عرفي من سيدة بالهرم

حصر 50% من العقارات.. نائب وزير الاتصالات: كل شقة فى مصر لها رقم قومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم