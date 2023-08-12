السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أمضي يا اشول" في اليوم العالمي.. من اوباما لاينشتاين مشاهير من أصحاب اليد العسري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يوافق الغد اليوم العالمي لعسري اليد، فهو هو يوم يحتفل به في 13 أغسطس من كل عام، حيث بدأ الاحتفال به عام 1976، تتم التوعية فيه بالأشخاص العسر أو مستخدمي اليد اليسرى، حيث تصل نسبة الرجال العسر في العالم 13%، بينما النساء 11%، بنسبة إجمالية تصل لحوالي 10% من سكان العالم.

 

في العالم اليوم، هناك العديد من الأشخاص الذين واجهوا تحديات حقيقية في حياتهم بسبب وجود عسر في اليد، ومع ذلك فإن هؤلاء الأشخاص استطاعوا تحقيق إنجازات رائعة والتأثير على المجتمع بطريقة مدهشة. 

 

بالتزامن مع اليوم العالمي لعسري اليد نسلط الضوء على مشاهير من أصحاب اليد العسري تألقوا في مجالات متنوعة، وكيف استطاعوا تحويل تحدياتهم إلى فرص للتألق.

 

باراك أوباما:

يعتبر باراك أوباما، الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، من أبرز المشاهير الذين يعانون من عسر اليد، وعلى الرغم من تحدياته، استطاع أوباما الوصول إلى أعلى المناصب الحكومية وتحقيق الكثير من الإنجازات خلال فترة رئاسته.

 

ألبرت أينشتاين:

العالم البارز ألبرت أينشتاين كان يعاني من عسر اليد، ولكن ذلك لم يمنعه من تطوير نظرية النسبية الشهيرة وحصوله على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921، فإن إصرار أينشتاين وقدرته على التفكير العميق والإبداع يعدوا مصدر إلهام للعديد من الأشخاص الذين يعانون من عسر اليد.

 

عازف البيانو الأمريكي الشهير ليبراس:

يتواجد الكثير من النجوم العالميين الذين يعانون من عسر في اليد، واحدًا من أهم هؤلاء النجوم هو المغني وعازف البيانو الأمريكي الشهير ليبراس.

 

استطاع تعلم العزف على البيانو وتحقيق شهرة عالمية بموهبته الاستثنائية، بالإضافة إلى ليبراس، نجد المغنية البريطانية الشهيرة جيسي جيه، التي تحظى بشعبية كبيرة في صناعة الموسيقى العالمية رغم تحديات عسر اليد التي واجهتها منذ الصغر.

 

جيمس آبتون:

جيمس آبتون، لاعب كرة القدم السابق، هو أحد الشخصيات الرياضية البارزة التي يعاني من عسر اليد، وقد أثبت آبتون جدارته في عالم كرة القدم وصعد إلى أعلى المستويات رغم التحديات التي واجهها.

13 اغسطس اليوم العالمي لعسري اليد عسري اليد باراك أوباما ألبرت أينشتاين

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