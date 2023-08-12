السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محط أنظار العالم.. كيف ساهم مهرجان العلمين الجديدة فى الترويج للسياحة؟

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

استعرضت نهى درويش، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن مهرجان العلمين الترفيهي شهد العديد من الفعاليات على مدار الأسبوع بحفل الفنان بهاء سلطان الخميس الماضي والمطربة اللبنانية كارول سماحة، إضافة إلى حفل مسار إجباري ومسلم ورضا البحراوي أمس الجمعة.

وأضافت: "كان هناك أيضًا حفل كبير للموسيقار عمر خيرت، وديفيليه لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو"، مؤكدة أن جميع رواد المهرجان من مختلف الجنسيات منبهرون من جمال مدينة العلمين الجديدة والأحداث الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان.

وشددت على أن جميع الفنانين الذين أقاموا حفلات ضمن مهرجان العلمين الجديدة عبروا عن فخرهم وسعادتهم بالمدينة والتطور الهائل الذي تشهده، كما وجهوا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي نظمت تلك الحفلات.

وأشارت إلى أن حفلات العلمين الجديدة ساعدت بشكل كبير جدًا في تنشيط وانتعاش السياحة ليس فقط في العلمين الجديدة، لكن على طول الساحل الشمالي، متابعة: "مختلف الجنسيات موجودة في الساحل الشمالي، وهذا ما جعله محط أنظار العالم وعبروا عن سعادتهم بالبحر ومدينة العلمين الجديدة".

العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين القاهرة الإخبارية فعاليات مهرجان العلمين مهرجان العلمين الترفيهي حفلات العلمين حفلات العلمين الجديدة نجوم حفلات العلمين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

أسباب براءة لا عب كرة قدم من سرقة عقد زواج عرفي من سيدة بالهرم

بسبب خلاف مالى.. التفاصيل الكاملة لمقتل كهربائى فى المنوفية

ليفربول يحفز محمد صلاح قبل مواجهة تشيلسى

"لجنة كورونا" تكشف حقيقة ظهور المتحور الجديد فى مصر

أسعار الذهب ترتفع 220 جنيهًا للجرام في أقل من 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم