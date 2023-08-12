محط أنظار العالم.. كيف ساهم مهرجان العلمين الجديدة فى الترويج للسياحة؟

استعرضت نهى درويش، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن مهرجان العلمين الترفيهي شهد العديد من الفعاليات على مدار الأسبوع بحفل الفنان بهاء سلطان الخميس الماضي والمطربة اللبنانية كارول سماحة، إضافة إلى حفل مسار إجباري ومسلم ورضا البحراوي أمس الجمعة.

وأضافت: "كان هناك أيضًا حفل كبير للموسيقار عمر خيرت، وديفيليه لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو"، مؤكدة أن جميع رواد المهرجان من مختلف الجنسيات منبهرون من جمال مدينة العلمين الجديدة والأحداث الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان.

وشددت على أن جميع الفنانين الذين أقاموا حفلات ضمن مهرجان العلمين الجديدة عبروا عن فخرهم وسعادتهم بالمدينة والتطور الهائل الذي تشهده، كما وجهوا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي نظمت تلك الحفلات.

وأشارت إلى أن حفلات العلمين الجديدة ساعدت بشكل كبير جدًا في تنشيط وانتعاش السياحة ليس فقط في العلمين الجديدة، لكن على طول الساحل الشمالي، متابعة: "مختلف الجنسيات موجودة في الساحل الشمالي، وهذا ما جعله محط أنظار العالم وعبروا عن سعادتهم بالبحر ومدينة العلمين الجديدة".