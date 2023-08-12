السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| عصام الروبى: الإنسان مخيّر وليس مسيّر (فيديو)

الدكتور عصام الروبي
الدكتور عصام الروبي

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الله تعالى، أسلم له من في السموات والأرض طوعًا وكرهًا، إلا الإنسان جعله الله بحكمته وقدره مخيرًا لا مسيرًا، مؤكدًا أنّ الإنسان مخير مسألة لا ينكرها أحد.

وأضاف الروبي، اليوم السيت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ الإنسان المؤمن على يقين بأن الله تعالى، خلق الكون كله لعبادته وذكره وجعله مسخرًا لعبادته وطاعته، إلا الإنسان جعله الله مخيرا ومنحه العقل، مستشهدا بقوله تعالى: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا)، وقوله: (وهديناه النجدين)، (وقل الحق من ربكم فمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ).

وأوضح أنّ من بين الآيات التي تدل على أن الإنسان خلقه الله مخيرًا ومنحه العقل الأمانة التي بها يختار، ما جاء في كتاب الله تعالى بقوله: (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ)، (وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ)، (إن عليك إلا البلاغ)، (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ).

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس ايات بينات الإنسان مخير العقل

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