رومانو: ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كيبا واللاعب يودع زملائه

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من إنهاء صفقة التعاقد مع كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واتجه ريال مدريد للتعاقد مع حارس مرمى عقب إصابة البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الملكي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى أثناء مشاركته في مران الفريق يوم الخميس الماضي.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع تشيلسي من أجل التعاقد مع كيبا أريزابالاجا على سبيل الإعارة.

وأفاد رومانو أن كيبا منح موافقته لريال مدريد بعدما أغلق باب مفاوضاته مع بايرن ميونخ التي استمرت خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن اللاعب ودع زملائه بالفعل ويستعد للسفر إلى مدريد.