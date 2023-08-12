السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من الساحل.. ياسمين عبد العزيز تطمئن جمهور شيرين عبد الوهاب بـ"فيديو مبهج"

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على طمأنة جمهور شيرين عبد الوهاب أثناء تواجدهما بالساحل، بعد تداول خبر محاولة انتحار الأخيرة هناك.

وشاركت “ياسمين” مقاطع فيديو لها رفقة شيرين عبد الوهاب، ظهروا خلالها بأشكال مختلفة ساخرة ومبهجة، لتنهال عليهم تعليقات الجمهور الذي شعر بالسعادة بطمأنتهم على نجمتهم المفضلة، حيث يعتبر أول ظهور لها بعد خبر محاولة انتحارها.

وتداولت الأيام الماضية أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تزعم إقدام النجمة شيرين عبد الوهاب على إنهاء حياتها ما أثار قلق محبيها، وهو ما نفته شيرين مؤكدة أنها تعاقدت على إحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت النجمة بيانا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تطمئن فيها جمهورها، وكان نصه: "تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها وإعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية".

بفيديو بالساحل انها النجمة شيرين عبد الوهاب أن ا الموسيقى المنتجعات السياحية الموسيق تخط تعليقات هما المتحدث الرسمي باسم نقابة

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