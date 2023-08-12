السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل الاتصال الهاتفى بين رئيس الوزراء العراقى و"بن زايد"

السوداني
السوداني

أجري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها.

وناقش بن زايد مع السوداني العلاقات الثنائية، خاصة ما يتعلق منها بالمجالات التنموية، ما يوسع بدوره قاعدة المصالح المشتركة، ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين، وفقا لوكالة وام الإماراتية.

كما طرح الرئيس الإماراتي خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء العراقي وجهات النظر الخاصة بالمستجدات في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وشدد الطرفان خلال اللقاء على حرصهما المتبادل على التشاور والتنسيق بشأنها، وضرورة العمل على تعزيز أفق التعاون والسلام في المنطقة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.

رئيس الوزراء العراقي الرئيس الاماراتي العلاقات الثنائية السلام التنمية

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