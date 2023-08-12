السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدفاع الروسية" تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، إحباط اعتداء أوكراني على أراضيها بطائرة مسيرة أسقطتها الدفاعات الروسية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه في حوالي الساعة 5:30 مساء، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود الروسية. دون وقوع أضرار أو إصابات، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير صاروخين أطلقتهما القوات الأوكرانية على جسر القرم في هجومين منفصلين بعد ظهر اليوم السبت.

كما أكدت صباح اليوم أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم وصفته بـ "الإرهابي" باستخدام 20 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

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الدفاع الروسية تعلن تدمير صاروخ أوكرانى استهدف جسر القرم

وذكرت وكالات أنباء روسية عن الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 14 طائرة مسيرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية 6 طائرات.

وازدادت هجمات الطائرات المسيرة على الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا وفي العمق الروسي منذ تدمير طائرة مسيرة فوق الكرملين في أوائل مايو.

ولم تعلن أوكرانيا قط مسئوليتها عن تلك الهجمات، لكنها تؤكد أن تدمير البنية التحتية الروسية أمر بالغ الأهمية للهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية.

وضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، قبل 8 سنوات من الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمبر بوتين بغزو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

 

فعالية أنظمة الدفاع الأمريكية والألمانية 

يشار إلى أنه الأحد الماضي، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تشهد "نتائج كبيرة" بفضل أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والألمانية.

وقال: إن أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، مثل الأنظمة الأمريكية باتريوت والألمانية إيريس-تي، أثبتت أنها "فعالة للغاية" و"أثمرت بالفعل عن نتائج كبيرة".

وأضاف زيلينسكي: أن أوكرانيا أحبطت "جزءا كبيرا" من الهجمات الروسية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك إسقاط 65 صاروخا من أنواع مختلفة و178 طائرة مسيرة هجومية، من بينها 87 من طراز شاهد.

وزارة الدفاع الروسية مقاطعة بيلجورود إسقاط مسيرة أوكرانية الحرب الروسية - الأوكرانية الدفاعات الجوية الروسية

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