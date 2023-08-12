"العميل صفر" و"أولاد حريم كريم".. انتعاشة سينمائية جديدة بأفلام أغسطس

يشهد شباك التذاكر انتعاشة فنية واضحة خلال موسم الصيف الجاري، حيث طرح عدد كبير من الأفلام لكبار النجوم، وحققت نجاحات كبيرة، وإيرادات عالية بداية من موسم عيد الأضحى الماضي بأفلام “البعبع وبيت الروبي ومستر إكس”، كما طرح خلال شهر أغسطس الجاري أفلام “ع الزيرو والبطة الصفرا” وغيرها من الأفلام التي لاقت نجاح جماهيري كبير.

ويرصد الدستور خلال السطور التالية قائمة الأفلام المقرر عرضها خلال الأيام المتبقية بشهر أغسطس الجاري.

العميل صفر

تعرض فيلم “العميل صفر” لعدة تأجيلات رغم انتهاء تحضيراته منذ فترة كبيرة، وقرر صناعه وبطله الفنان أكرم حسني استئنافه وانطلاق تصويره خلال الفترة الماضية، ليستقروا على موعد طرحه وذلك يوم 16 من شهر أغسطس الجاري.

فيلم "العميل صفر" تدور أحداثه حول صفر عبداللطيف شداد الهمم هو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة. مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أى تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

أولاد حريم كريم

انتهى صناع فيلم “أولاد حريم كريم” وهو الجزء الثاني لـ “حريك كريم” والذي يخوض بطولته النجم مصطفى قمر، خلال الفترة الماضية، وانتهى المخرج علي إدريس أيضًا من مرحلة مونتاج العمل ليصبح جاهزًا لطرحه يوم 30 أغسطس.

فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس، والفيلم يعد استكمالا لنجاح فيلم “حريم كريم” الذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005.

خمس جولات

قرر صناع فيلم “خمس جولات” طرح العمل بجميع دور العرض السينمائي يوم 16 أغسطس، حيث انتهى فريق العمل من تصوير بالكامل خلال الفترة الماضية.

فيلم خمس جولات تدور أحداثه حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغني الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب، ويشارك فيه إلى جانب ماجد المصري كل من: آدم شرقاوي، نور النبوي وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج مازنز.

وش في وش

كما استقرت الجهة المنتجة لفيلم “وش في وش” والذي يخوض بطولته الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح، طرح العمل بالسينمات يوم 15 أغسطس، على أن يقام عرض خاص له يوم 14 أغسطس بمسرح موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وتدور أحداث فيلم وش في وش، في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة محمد ممدوح وأمينة خليل، وتحدث بينهما العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية، وتطلب أمينة خليل الطلاق من محمد ممدوح، ويعمل المحيطون بهما على تهدئة الخلافات، وظهر خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.