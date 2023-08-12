دفتر أحوال وزارة الداخلية|سيدة تقتل زوجها في الشرقية.. وأب يقتل ابنته الرضيعة

شهد دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية، العديد من النجاحات الأمنية والضربات القاضية لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، تنفيذا لخطة وزير الداخلية لفرض الأمن وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

ونبرز في هذا التقرير أبرز الحوادث التي وقعت على مجار اليوم

القبض على المتهم بقتل عامل بسبب خلافات بينهما فى أوسيم بالجيزة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل عامل بسبب خلافات بينهما في أوسيم، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

أب يتجرد من مشاعره ويقتل رضيعته بالسلام

تجرد أب من كل مشاعر الإنسانية وانتزع من قلبه كل معالم الحب والحنان، وتحول لشيطان كاسر دمر حياته وحياة كل من حوله، وتسبب في كسر قلب زوجته حزنا على وفاة نجلتهم الرضيعة التي أنهى حياتها بعد وصلة من الضرب المبرح بسبب بكائها الشديد، ولم تتخيل الأم المكلومة بأنها ستفقد نجلتها وزوجها في آن واحد، ففي لحظة غضب أصابت زوجها انهال على طفلتهم الرضيعة بالضرب المبرح حتى أصبحت جثة هامدة بين أيديهم.

مصرع شخصين فى حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

مصرع أب وابنتاخ فى حادث تصادم بالشرقية

لقي أب وابنتاه مصرعهما؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

نشوب حريق بمصنع طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكى

شب حريق داخل مصنع طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة عليه، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول محل الحريق.

الأمن العام يضبط 320 قضية مخدرات و170 قطعة سلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكن قطاع الأمن برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط (320) قضية مخدرات، (170) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (83785) حكم قضائى متنوع.

ضبط المتهم بطرد شقيقته من المنزل بالمحلة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من شقيقها لقيامه بطردها من مسكنها بالغربية.

القبض على "مستريح المنظفات" بالغربية

تمكنت قوات الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم استثمار أموالهم.

سيدة تقتل زوجها فى الشرقية

أمرت النيابة العامة بههيا بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بحبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل زوجها خنقًا في قرية تابعة لمركز ههيا، بسبب اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.