بسبب خلاف مالى.. التفاصيل الكاملة لمقتل كهربائى فى المنوفية

قال أحمد زين شقيق الكهربائي الذي لقي مصرعه على يد عاطل في مدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية منذ عدة أيام، والذي توفي إثر طعنة في الصدر، إن السبب في الخلاف بين شقيقه المجني عليه والمتهم الذي تسببت في قتله هو خلاف مالي قديم.

وكشف أن المتهم منذ فترة طويلة قام بالنصب على شقيقه في مبلع 65 ألف جنيه وبعدها اختفى من مدينة منوف، وقام شقيقه بالشكوى وعمل محضر بالواقعه وقام برفع قضية تم الحكم فيها لصالحه ولكن لم ينفذ نظرا لهروب المتهم، وهذا حدث منذ نحو ثمانية أعوام.

وأضاف شقيق المجنى عليه أنه منذ أيام قليلة شاهد شقيقه المتهم في المدينة بعد عودته من المكان الذي كان يختبئ به وذهب إلى المنزل وطلب منه حقه، وعلى إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بينهما وطرد المتهم المجنى عليه وأغلق الباب في وجهه.



وتابع أنه في يوم الحادث التقى شقيقه المجنى عليه في الشارع، وعلى الفور حدثت مشادة كلامية بينهما، على إثرها طعن المتهم أخي طعنة نافذة بالصدر، وتوفي على الفور داخل سيارة الإسعاف قبل أن يصل إلى المستشفى ولم تفلح محاولات إنقاذ حياته.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محسن جلال مأمور قسم شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام بوصول جثمان “م، ز” كهربائي، متوفي على إثر طعنة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، للتحقيق وسؤال أسرته وشهود العيان.



وانتقلت قوة من مركز شرطة منوف بقيادة الرائد عمرو سعد والذي قام بالقبض على المتهم “ص، ا” والذي قام بقتل كهربائي على مرأى ومسمع الجميع وذلك لخلافات مالية بين المجني عليه والمتهم.