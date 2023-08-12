السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ 3.7 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتابع بدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بنصر النوبة

الموقف
الموقف

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه فى كل يوم تتوالى سلسلة الإنجازات لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، وأن هذه المبادرة الإنسانية تجسد أكبر مظلة تنموية فى تاريخ مصر الحديث وهو ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لهم فى كافة أنحاء الجمهورية الجديدة. 

 

ولفت إلى أنه يتم تكليف كافة الجهات المختصة بالبدء على الفور فى التشغيل التجريبى لأى مشروعات يتم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنون الاستفادة المثلى منها، وجني ثمار هذه الإنجازات، والتى غيرت واقع الحياة لهم من خلال تنفيذ خدمات ملموسة مقدمة بشكل حضارى ونموذجى وراقى، وبجودة عالية. 

 

وتابع المحافظ، بدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة، والذى تم إنشاؤه ضمن الخطط الاستثمارية للوحدة المحلية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه، على مساحة 3200 م2 حيث يستوعب 74 سيارة، ويخدم خطوط سير نقل الركاب نصر النوبة / أسوان، ونصر النوبة / كوم أمبو، ونصر النوبة / كلابشة، ونصر النوبة / بلانة. 

أسوان الأسر الأكثر احتياجا المبادرة الرئاسية جودة الحياة موقف سيارات سلسلة الإنجازات حياة كريمه اهتمام القيادة السياسية

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

بسبب خلاف مالى.. التفاصيل الكاملة لمقتل كهربائى فى المنوفية

عامل يقتل زوجته وينحر أعناق بناته الخمس بالهرم.. شقيق الضحية يفجر مفاجأة

أسباب براءة لا عب كرة قدم من سرقة عقد زواج عرفي من سيدة بالهرم

ليفربول يحفز محمد صلاح قبل مواجهة تشيلسى

"لجنة كورونا" تكشف حقيقة ظهور المتحور الجديد فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم