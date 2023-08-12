بـ 3.7 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتابع بدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بنصر النوبة

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه فى كل يوم تتوالى سلسلة الإنجازات لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، وأن هذه المبادرة الإنسانية تجسد أكبر مظلة تنموية فى تاريخ مصر الحديث وهو ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة لهم فى كافة أنحاء الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أنه يتم تكليف كافة الجهات المختصة بالبدء على الفور فى التشغيل التجريبى لأى مشروعات يتم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنون الاستفادة المثلى منها، وجني ثمار هذه الإنجازات، والتى غيرت واقع الحياة لهم من خلال تنفيذ خدمات ملموسة مقدمة بشكل حضارى ونموذجى وراقى، وبجودة عالية.

وتابع المحافظ، بدء تشغيل موقف سيارات نقل الركاب بمدينة نصر النوبة، والذى تم إنشاؤه ضمن الخطط الاستثمارية للوحدة المحلية بتكلفة إجمالية 3.7 مليون جنيه، على مساحة 3200 م2 حيث يستوعب 74 سيارة، ويخدم خطوط سير نقل الركاب نصر النوبة / أسوان، ونصر النوبة / كوم أمبو، ونصر النوبة / كلابشة، ونصر النوبة / بلانة.