تفاصيل لقاء محافظ مطروح مع الأمين العام لمجلس الطفولة والأمومة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، المهندسة نفين عثمان الأمين العام لمجلس الطفولة والأمومة، بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة رحاب ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية.



وخلال اللقاء تم مناقشة تنفيذ برنامج تجريبي بعنوان “تمكين الطفل المصرى” بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومنظمة اليونيسف بهدف تعزيز السلوكيات والممارسات الإيجابية بين الأطفال بالمؤسسات التعليمية ونشرها بين ذويهم من أجل صناعة التغيير المجتمعي، وفى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ومن خلال المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال "دوى" والتي يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويسعى البرنامج إلى تقديم منظومة متكاملة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف المدرسين والأطفال لتغيير السلوكيات واكتساب المهارات الحياتية وتنمية القيم وبناء شخصيات قوية ومثابرة في مواجهة الظواهر الاجتماعية الخطيرة التى تهدد أمن وسلامة الطفل المصرى.

ويعمل البرنامج على بناء نسق قيمى مجتمعى يسوده المودة والاحترام والتسامح وقبول الآخر للتصدى لمظاهر العنف والتنمر والتحرش بالأبناء البدني والمعنوى فيأتى برنامج تمكين الطفل المصرى للتعظيم من جهود المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال دمجها بمبادرات منظمات المجتمع المدني، للتصدى لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة وخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، والعمل على تعبئة المجتمعات المحلية لنبذ العنف وتعزيز الدمج وقبول الآخر.

ووجه محافظ مطروح، مديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة، بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة من حيث الإقامة وتوفير أماكن ورش العمل سواء بالقاعات والمدارس وتيسير كافة الإجراءات مع تلبية احتياجات ومطالب تنفيذ البرنامج مع تذليل كافة العقبات وتقديم محافظة مطروح كافة الدعم لنجاح البرنامج.



وأوضحت أنه قد تم تنفيذ البرنامج (التجريبي) فى الفترة من21 مايو إلى 2 يونيو 2023 في 4 محافظات تم اختيارها بمعرفة وزارة التربية والتعليم وهى (سوهاج - الجيزة - الإسكندرية - شمال سيناء) ، من ورش عمل تدريبية.

وأشارت إلى أنه يجرى صقل مهارات التدريب واستخدام الأدلة التدريبية ومعسكرات للأطفال: تنظيم معسكرات للأطفال فى الشريحة العمرية من (۹-۱۲) سنة ) . (١٣-١٥ سنة ) في المحافظات المستهدفة، حيث يتم رفع وعيهم بالهوية المصرية والقيم الإيجابية وتمكينهم من المشاركة الفعالة.

ونوهت أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تمكين الطفل المصرى، بثلاث محافظات حدودية هي: مرسى مطروح وأسوان وشمال سيناء، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية (الذى تم توقيع بروتوكول تعاون معه بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٣ لتنفيذ المبادرة بالمحافظات الحدودية ) وعلى أن يتم بدء التنفيذ بمحافظة مطروح فى الفترة من ١٤ إلى ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ من خلال عقد ورشة لتدريب المدرسين وأخصائى الأنشطة، وتنظيم معسكر للأطفال، على أن يتم اختتام الأنشطة يوم الخميس الموافق ٢٤ أغسطس ۲۰۲۳ باحتفالية تقام بمدينة العلمين الجديدة تتضمن عروض للأطفال على ما تم تدريبهم عليه خلال المعسكر، بالإضافة إلى أنشطة رياضية وترفيهية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للالعاب الترفيهية.

وذكرت أن البرنامج يهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال من خلال بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والإخصائيين في هذا المجال وبناء كوادر من المتطوعين من طلبة الجامعات وتمكين الأطفال من مارسة السلوكيات الإيجابية تجاه أنفسهم وأقرانهم بالمجتمع من حولهم،وتوعية أولياء الأمور فى مجال التربية الإيجابية وتنمية مهارات الريادة والقيادة والابتكار، وبناء القدرات وإتاحة الفرص أمام الطفل المصرى في هذا المجال وتنفيذ برنامج كلنا صناع التغيير الاجتماعي الذي يهدف أيضا إلى غرس قيم الانتماء والاهتمام بالمشاكل الاجتماعية، وتشجيع العمل الجماعى والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.

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