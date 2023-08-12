دينا عثمان: سعيدة بتجربة نائب محافظ مطروح.. وسأعمل لتحقيق رؤية القيادة والنهوض بالدولة

حصلت دينا عثمان نائب محافظ مطروح، على بكالوريوس تربية من جامعة طنطا وعملت لسنوات في العمل العام والسياسي ثم حصلت على الماجستير في التربية للدراسات النفسية وعملت لسنوات كمعلمة رياض أطفال ومنسق المدارس اليابانية بمطروح واجتهدت حتى تم تعيينها نائبا لمحافظ مطروح وحلفت اليمين أمام الرئيس السيسي.

وقالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح خلال حديثها لـ"الدستور، إنها حاصلة على بكالوريوس تربية وعملت لسنوات طويلة في العمل العام والسياسي ثم حصلت على رسالة الماجستير وتم اختيارها ضمن فريق بعثة التربية والتعليم للدراسة في إنجلترا للاطلاع على كل ما هو جديد ومميز في مجال التعليم ونقل الخبرات التربوية التي تلقتها هناك للنهوض بالتعليم في مصر.

وأوضحت أنها عملت في محافظة مطروح كمعلمة رياض أطفال ومنسق للمدارس اليابانية في المحافظة وتلقت بعض التدريبات في الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعد سنوات عدة تم اختيارها ضمن الشباب لتعينها نائبا لمحافظ مطروح، مؤكدة أن الدولة تتجه حاليا إلى التنمية المستدامة والأداء المتميز لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضافت أن تجربة نواب المحافظين أثرت دواوين المحافظات والإدارة المحلية بالعديد من الأفكار الجديدة التي تساهم في تنمية المحافظات تحت قيادة المحافظين كمنبع للخبرات مما ساعد منصب نائب المحافظ على التعاون الجاد والفعال مع الإدارات المختلفة التي تم استحداثها داخل الدواوين كالتحول الرقمي والتنمية المستدامة وأيادي مصر والتغيرات المكانية وGis وعددا من الإدارات الأخرى وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2023.

وأكدت أنها عقب توليها المنصب أسند اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إليها عدة ملفات كالإسكان والتعليم والصحة وكل ما يخص الطفولة والأمومة والمرأة، مشيرة إلى أنها اهتمت بذوي الهمم وذللت الصعاب لإنشاء أول مركز نهاري لرعاية أطفال التوحد وإنشاء أول مدرسة يابانية بمدينة مرسى مطروح فضلا عن إقامة المعارض للشباب.

وذكرت أنها تبنت عده قضايا هامة كملف النصب العقاري والشركات العقارية الوهمية ومخالفات البناء والتعليم المجتمعي والمستشفيات والرعاية الصحية وملف المشروعات الخضراء الذكية فضلا عن التدريب والتنمية المهنية بالتعاون مع التنمية المحلية لرفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية كلا في مجال تخصصه، مؤكدة أن دور نواب المحافظين يعد استكمالا لأدوار المحافظين في التنمية وتحقيق رؤية مصر في المحافظات، معقبة: "سعيدة بتجربتي كنائب محافظ ومستمرة في العمل حتى تتحقق رؤية القيادة السياسية للتنمية والنهوض بالدولة".