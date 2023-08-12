التوسع في إنشاء الصوب الزراعية لمواجهة تغير المناخ.. وخبراء: تحقق إنتاج كبير في الخضر بمصر

بالتزامن مع تداعيات تغير المناخ التي تهدد الزراعة والمحاصيل على مستوى العالم، تعد الصوب الزراعية هي الحل الأمثل خلال هذه الفترة من أجل الحفاظ على الإنتاجية والأمن الغذائي المحلي والعالمي.

في العام 2016 صدر القرار الوزاري بشأن تراخيص الصوب الزراعية لإنتاج محاصيل، مشيرا إلى أنه قبل هذا التاريخ لم يكن هناك قانون ينظم تراخيص الصوب الزراعية.

وهذا ما أكد عليه محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، قائلا إن قرار تراخيص مشروعات الصوب الزراعية بدأ عام 2016 ومن ثم أطلقت الدولة مشروع الزراعات المحمية في عام 2018، ومنذ ذلك الوقت وأخذ هذا المشروع في النجاح والتطور والانتشار.

مشروعات الصوب الزراعية: إنتاجية أكبر

وأوضح أن محطة محمد نجيب هي الأكبر على مستوى مشروعات الصوب الزراعية في مصر، وبعدما حقق هذا المشروع نجاحًا في قرى ومراكز مصر اشتهرت قرية "الجزائر" به فتكاد لا تراها من كثرة الصوب الزراعية الموجودة فيها.

وعن قدرة الصوب الزراعية في مواجهة التغيرات المناخية يؤكد رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، أنها تعد كبيت محمي من التغيرات المناخية ويتم زراعة محصول في وقت غير الوقت الطبيعي، وهذا يؤدي إلى إنتاج 4 أضعاف الإنتاج ويحقق إنتاج كبير في الخضر في مصر ومحاصيل أخرى.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، أن الصوب الزراعية لها القدرة على إنتاج المحاصيل الزراعية بوفرة تمكن من تصدير فائض الخضر والفاكهة وأيضًا النباتات الطبية والعطرية.

الصوب الزراعية لسد الفجوة الغذائية

شارك محمد كامل، مهندس استشاري، في تأسيس مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب: قائلا "إنشاء صوبات بهذه المساحات الضخمة عمل على سد الفجوة الغذائية فى مصر، بتوفير المنتجات الزراعية المختلفة فى الأسواق للمواطنين بسعر منافس وفى متناول الجميع".

وأضاف: "كنت مسؤولًا عن فترة الإنشاءات والانتهاء من المشروع حتى يجرى بدء الحصاد وتوفير المنتجات الزراعية المختلفة فى الأسواق للمواطنين بسعر منافس وفى متناول الجميع، وتجنب اللجوء إلى استيراد أى أنواع منها".

وتهدف مشروعات الصوب الزراعية بحسب المهندس الاستشاري، إلى التوسع وزيادة الإنتاجية من المحاصيل المختلفة ما يساهم في سد احتياجات السوق المحلي والتصدير في حال وجود فائض.

المشروع القومي لإنشاء الصوب الزراعية على مستوى الجمهورية، يشمل التالي