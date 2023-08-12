المشدد 10 سنوات لـ تاجر حشيش بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر اليوم تاجر حشيش بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بتغريمه مبلغًا ماليًا قدره مائتا ألف جنيه، مع مصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبوالسعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبدالعظيم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، بدائرة القسم.

وتبين من التحريات قيام المتهم " ك.ال.خ" عاطل، يمارس نشاطًا إجراميًا في الإتجار بالمواد المخدرة، مستخدمًا سيارة في أعمال الترويج .

جرى إصدار إذن من النيابة العامة وتم ضبطه وبحوزته حقيبة وبداخلها 100 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض مطوة.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.