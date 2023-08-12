القومى للمرأة: هناك توجه من الدولة لتمكين شباب التعليم الفنى

كشف دينا حسين، مقررة لجنة الشباب في المجلس القومي للمرأة، عن جهود المجلس القومي للمرأة لتمكين الشباب.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك توجهًا من الدولة لتمكين شباب التعليم الفني، مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المشروعات التي يتم تنفيذها هي الاستمرارية.

وأوضحت أن المشروع يتم تنفيذه في القاهرة والجيزة والمنيا وبني سويف والإسماعيلية، وسوف تنضم له محافظات الفيوم والإسكندرية.

وأضافت أنه بجانب دور المجلس في تمكين المرأة هناك اهتمام كبير بتمكين الشباب من الجنسين، وجميع المشروعات التي تقوم بها اللجنة تهتم بالجنسين.

وأشارت إلى أن هناك مشروعًا يركز على بنات التعليم الفني باسم "She lead"، الذي يتم العمل عليه للعام الرابع على التوالي، لجعل بنات التعليم الفني رائدات ويقمن بتنفيذ مشروعات صغيرة.