هيئة الكوارث التركية تسجل هزتين أرضيتين فى ولاية ملاطية

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في تركيا، اليوم السبت، عن أنها سجلت هزتين أرضيتين في ولاية ملاطية جنوبي البلاد.

وقالت الهيئة عبر منصة "إكس"، إن الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن مركز الهزة منطقة ييشيل يورت.

وأضافت أن هزة أرضية ثانية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت المنطقة نفسها.

وقبل يومين، شهدت ملاطية هزة أرضية بقوة 5.3 على مقياس ريختر، وكان مركزها أيضًا منطقة ييشيل يورت.

وأشارت الهيئة حينها، إلى أن مركز الهزة يقع في منطقة ييشيل يورت، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقال رئيس بلدية ملاطية، صلاح الدين غوركان، في اتصال مع قناة "خبر تورك": "حتى الآن لا توجد أية أخبار أو معلومات عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية".

وتقع ولاية ملاطية بجوار ولاية كهرمان مرعش شرقًا التي كانت مركز الزلزالين الكبيرين المدمرين في فبراير الماضي.

وفي نفس اليوم ضرب زلزال آخر بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.

وكان ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير 2023، زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني، فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

إسطنبول في دائرة الخطر

يتوقع العلماء حدوث زلزال قوي تفوق قوته 7 درجات في إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة، وستشعر كل تركيا بعواقبه الاقتصادية، وفق التقارير المختلفة.

وفي ضوء هذه التوقعات، أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، محمد أوزهاسكي، عن أول إجراء بشأن زلزال إسطنبول المحتمل، معلنًا عن البدء في جعل مباني المدينة أكثر مقاومة للزلازل.

وقال أوزهاسكي إنه سيتم بناء 350 ألف وحدة سكنية مقاومة للزلازل، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية ستقدم دعمًا ماليًا للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من الزلزال، حيث ستوفر برنامج "تحويل على الفور" لإعادة بناء المنازل بشكل مقاوم للزلازل.