"الخارجية القطرية" ترحب باستكمال الأمم المتحدة تفريغ خزان الناقلة صافر

رحبت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، بالإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن استكمال خطتها التشغيلية لتفريغ النفط الخام من الخزان العائم صافر.

وأعربت الخارجية القطرية في بيانها، مساء اليوم السبت، عن تقدير بلادها لجهود الأمم المتحدة في معالجة واحدة من أكثر القضايا البيئية الخطرة، والتي حالت دون منع تسرب النفط من الخزان في مياه البحر الأحمر.

كما عبرت الخارجية القطرية عن اعتزاز بلادها في إسهامها بدعم عمليات الإنقاذ المنسقة مع الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي، مجددة استعدادها لمساندة الجهود الدولية كافة الرامية لبناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة للجميع.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عن أن عملية تفريغ ناقلة النفط المتهالكة صافر، تم ‏استكمالها أمس الجمعة.

وقال بن مبارك في تغريدة له على تويتر: "هدف الحكومة اليمنية الأول كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة".