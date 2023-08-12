الفريق أسامة ربيع: العمالة فى قناة السويس مصرية

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس مؤمّنة بنسبة 100% من قبل القوات المسلحة.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، فى فيديو نشره "مركز معلومات مجلس الوزراء"، إن العمالة الموجودة في القناة كلها مصرية، ولا يوجد أي عمالة أجنبية فيها منذ قرار تأميمها إلى الآن.

وأضاف أن هيئة قناة السويس تمكنت من تحويل أزمة فيروس كورونا إلى منحة، مشيرا إلى أنه تم دفع خطوط تجارية جديدة إلى القناة من الساحل الشرقي الأمريكي وغرب أوروبا وغيرها.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن الأزمة الروسية الأوكرانية ليس لها تأثير على حركة التجارة في القناة.